Назвали сроки отказа Украины от угля

Украина планирует вступить в Безугольному альянс. Фото: Reuters

Украина планирует отказаться от использования угля через 50 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Немецко-Украинского энергетического форума.

"Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - рассказал он.

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Шмыгаль подчеркнул, что этой цели будет сложно достичь без международной технической и финансовой поддержки.

"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил он.

Безугольный альянс - объединение с более чем 20 стран, которые намерены отказаться от использования угля к 2030 году. Альянс создан в 2017 году Великобританией и Канадой. Среди его членов - Франция, Финляндия, Нидерланды, Мексика и два штата США. Участники инициативы подписывают соглашение о поэтапном снижении потребления угля и отказ от инвестиций в угольную электроэнергетику.