Назвали самого непослушного "слугу народа"

Дубинский дружит с экс-заместителем Администрации Януковича Портновым.

Меньше всего в унисон с фракцией "Слуга народа" голосует нардеп Александр Дубинский. Об этом сообщают в движении "Честно".

Дубинский 163 раза голосовал "за", в то время как среднее число - 442 голосований "за".

Больше всего в унисон - 479 голосов "за" - со "Слугой народа" голосовал внефракционный мажоритарщик Владимир Арешонков, который был членом фракции "Блок Петра Порошенко" в 8 созыве.

Больше всего в унисон с фракцией "СН" голосовали нардепы "Голоса" (35%), группы "За будущее" (32%) и внефракционные (30%).

В августе и сентябре Верховная Рада провела 15 заседаний, на которых было 548 голосований.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".