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среда, 11 декабря 2019 22:23

Назвали причину драки на комитете в Верховной Раде

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Назвали причину драки на комитете в Верховной Раде
Экс-нардеп Ильенко рассказал, почему произошла драка на комитете в Раде. Фото: скриншот

Бывший нардеп от ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что драка на комитете Верховной Рады произошла из-за того, что депутату от фракции "Слуги народа" напомнили о фактах из его биографии.

"Бывшие народные депутаты от ВО "Свобода" пошли на заседание аграрного комитета, чтобы проконтролировать, что там происходит и выразить свою позицию по вопросу земли. На самом деле, тот инцидент, который произошел уже после заседания комитета, насколько мне известно, возник не из-за вопроса земли . А из-за того, что тот депутат, который якобы пострадал, от "Слуги народа", он известен тем, что фактически сфальсифицировал информацию о своем прохождении службы в батальоне "Сич" для того, чтобы прикрыться от уголовной ответственности за бытовую драку. И ему о этом напомнили те, кто присутствовали ", - сказал экс-нардеп в программе" Вердикт "с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

По словам Ильенко, депутат от фракции "Слуги народа" начал себя агрессивно вести и сам спровоцировал драку, а когда понял, что никто не даст ему "распускать руки", то написал заявление в полицию, что его, якобы, избили.

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"Насколько мне известно драка была не из-за идеологии или вопроса земли, а потому, что этому господину напомнили о некоторых фактах его биографии", - подчеркнул Ильенко.

В Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Подрались активисты ВО "Свобода", в частности экс-нардеп Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко и действующий нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец.

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