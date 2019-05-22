Назвали преемника Турчинова

Александр Данилюк может возглавить СНБО. Фото: УНІАН

Кандидатуру бывшего министра финансов Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов.

"Касательно Александра Данилюка, да, действительно, он рассматривается на должность главы СНБО. Однако, будет ли одобрена эта кандидатура президентом, пока окончательно неизвестно", - сказал глава АП.

Богдан назвал Данилюка "высоким специалистом".

"Мы считаем, что Министерство обороны, и соответствующий законопроект уже работает сегодня в Украине, СНБО должны возглавлять не профессиональные военные, там должны быть менеджеры по достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведение максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии", - сказал Богдан.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.