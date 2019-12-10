Назвали место проведения следующей "нормандской встречи"

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". Фото - president.gov.ua

Следующий саммит "нормандской четверки" может состояться в Берлине.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через 4 месяца, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

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"По-моему, Берлин", - сказал Песков на вопрос о месте проведения следующей "нормандской встречи".

Однако, столица Германии пока не является официально утвержденным местом для нового саммита, а лишь предположением.

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.