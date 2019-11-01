Назвали депутатов-прогульщиков октября

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" назвала 13 депутатов, которые в октябре пропустили около 90% голосований в Верховной Раде.
Проанализированы данные обнародовали на своем сайте.
Один депутат ни разу не принял участия в голосовании - Виталий Данилов из "Батькивщины". По данным сайта Рады, он отсутствовал по неизвестным причинам.
Перечень других 12 депутатов:
Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований;
Александр Герега (группа "За будущее") - 2%;
Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;
Антон Яценко ( "За будущее") - 3%;
Юлия Левочкина (Оппозиционная платформа - При жизни) - 4%;
Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;
Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;
Сергей Тарута (ВО "Батькивщина") - 6%;
Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;
Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;
Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;
Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.
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Официально нардепы пропустили голосования без уважительных причин - болезни, отпуска или командировки, указывает КИУ.
По сравнению с сентябрем, количество прогульщиков уменьшилось на 4 человека. С 17 в первом месяце осени до 13 в октябре.
29 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о введении системы штрафов для нардепов за прогулы.
Он предусматривает, что нардепу прекращают компенсировать средства за исполнения депутатских полномочий, если он в течение месяца в пределах одной сессии не участвует в более 30% заседаний или в более чем 50% заседаний своего комитета. Речь идет о пропуске без уважительной причины.
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