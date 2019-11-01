Назвали депутатов-прогульщиков октября

Один из депутатов ни разу принял участия в голосовании. ФОТО: Liga.net

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" назвала 13 депутатов, которые в октябре пропустили около 90% голосований в Верховной Раде.

Проанализированы данные обнародовали на своем сайте.

Один депутат ни разу не принял участия в голосовании - Виталий Данилов из "Батькивщины". По данным сайта Рады, он отсутствовал по неизвестным причинам.

Перечень других 12 депутатов:

Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований;

Александр Герега (группа "За будущее") - 2%;

Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;

Антон Яценко ( "За будущее") - 3%;

Юлия Левочкина (Оппозиционная платформа - При жизни) - 4%;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;

Сергей Тарута (ВО "Батькивщина") - 6%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;

Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;

Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;

Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

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Официально нардепы пропустили голосования без уважительных причин - болезни, отпуска или командировки, указывает КИУ.

По сравнению с сентябрем, количество прогульщиков уменьшилось на 4 человека. С 17 в первом месяце осени до 13 в октябре.

29 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о введении системы штрафов для нардепов за прогулы. Он предусматривает, что нардепу прекращают компенсировать средства за исполнения депутатских полномочий, если он в течение месяца в пределах одной сессии не участвует в более 30% заседаний или в более чем 50% заседаний своего комитета. Речь идет о пропуске без уважительной причины.