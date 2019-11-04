Назвали 3 фракции, которые чаще всего в октябре посещали Верховную Раду

"В целом показатели посещения ВР остаются высокими", - глава КИУ. ФОТО: Facebook-страница "Европейской солидарности"

Фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос" чаще всего среди 5 фракций посещали Верховную Раду в октябре.

Об этом сообщила общественная организация "Комитет избирателей Украины" по итогам анализа посещений.

В среднем на заседание Рады ходили 92% депутатов от "Слуги народа", 87% от "Европейской солидарности", 86% от "Голоса".

Более низкие показатели в "Оппозиционный платформы - За жизнь" и "Батькивщины" - 80% и 79% соответственно.

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"В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО "Батькивщина" (-9% посещаемости), "Голоса" (-8%), ОПЗЖ ( -5%) и "Слуги Народа" (-2%). В "Европейской солидарности" показатели посещаемости остались прежними, то есть, процент депутатов, которые посещали заседания Рады в сентябре и октябре не изменился", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

29 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о введении системы штрафов для нардепов за прогулы. Он предусматривает, что нардепу прекращают компенсировать средства за исполнения депутатских полномочий, если он в течение месяца в пределах одной сессии не участвует в более 30% заседаний или более чем 50% заседаний своего комитета. Речь идет о пропуске без уважительной причины.