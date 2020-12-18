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пятница, 18 декабря 2020 12:48

Назначение Шкарлета: в Раде готовят иск в суд

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Назначение Шкарлета: в Раде готовят иск в суд
Нардепы заявили о готовности оспаривать назначение Шкарлета. Фото: Facebook / Ирина Геращенко

Партия "Европейская солидарность" обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием рассмотреть вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки через факты неперсонального голосования депутатов.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.

Фракция готова подавать в суд на нелегитимного министра.

"Требуем от регламентного комитета рассмотреть голосования за Шкарлета, которое состоялось с нарушениями. Если бы в Шкарлета была честь и совесть, он бы сейчас подал в отставку. Мы как фракция готовы подавать в суд на нелегитимного министра", - отметила нардепка.

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По требованию "Европейской солидарности" и "Голоса" состоялось совещание с руководством парламента о массовых фактов неперсонального голосования, так называемого кнопкодавства депутатов, заявила Геращенко.

"У нас есть основания утверждать, что за плагиатора Шкарлета проголосовали с кнопкодавством, чужими карточками".

"Руководство Верховной Рады признало, что законы об уголовной ответственности за кнопкодавства, о которых так кричал Зеленский как о зеленых достижения - не работают. Никто из" слуг "не понес никакой ответственности за кнопкодавство", - добавила она.

Сопредседатель фракции сообщила, что "Европейская солидарность" предложит изменения в закон для усиления ответственности народных депутатов за неперсональное голосование.

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовало минимальное количество депутатов - 20 из фракции ОПЗЖ и 171 из "Слуги народа".

Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Учился в Киевском политехническом институте. 9 лет был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета им. академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Осенью Шкарлета обвинили в плагиате. Основанием стала его статья 2007 года "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий", в одной из которых базируется диссертация.

11 сентября этический комитет НАЗЯВО признал плагиат в работах Шкарлета. Наличие плагиата в работах подтвердили также иностранные эксперты.

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Дата
18
декабря

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