Назначение Саакашвили на Банковой называют "креативом", фракцию "слуг" пугает его прошлое

В монобильшинстве нет единодушия относительно Саакашвили в правительстве. Фото: Reuters

В "Слуге народа" против назначения Михеила Саакашвили в правительство выступает в частности небольшая группа депутатов, близкая к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Если бы дело было только в "аваковских", проблемы вообще бы не было.

Но у многих наших другие претензии к Саакашвили. Первое - прорыв границы, второе - его "Майдан", когда произошел, например, захват Октябрьского дворца. Даже если была какая-то провокация, то что ты за лидер, если не можешь со своими же людьми справиться", - цитирует источник из монобольшинства "РБК-Україна".

По прогнозу, если за назначение Саакашвили вице-премьером голосов в Верховной Раде так и не соберут, то для него могут найти другое место, например, президентского уполномоченного по реформам. Саакашвили якобы предлагали должность заместителя руководителя Офиса президента, но он отказался.

Другой собеседник рассказал, что идею с привлечением Саакашвили во власть продвигал бывший руководитель ОП Андрей Богдан, причем рассматривались разные варианты, например, руководство таможней. По одной из версий, актуализировал эту идею новый руководитель ОП Андрей Ермак.

Предложение пригласить Саакашвили в правительство возникла на одном из совещаний у президента Украины Владимира Зеленского. Ермак рассказал, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с третьим президентом Грузии.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", - заявил руководитель ОП.

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Назначение Саакашвили в Кабинет министров называют "креативом".

"Это креатив, от Зеленского и "квартальщиков". Отличный пример - Саакашвили. Вот ходит такой замечательный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", - объяснил представитель команды президента на правах анонимности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у 3-го президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом заявили в Офисе президента.