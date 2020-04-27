Назначение Саакашвили на Банковой называют "креативом", фракцию "слуг" пугает его прошлое

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1782
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 900
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4437
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 819
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5418
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1566
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3726
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4069
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
4
3
4
3
17
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Схема на 25 млрд. Гео Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции
Схема на 25 млрд. Гео Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции
Видео
Все видео
"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию
"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию
Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Рада собралась на заседание (онлайн)
Рада собралась на заседание (онлайн)
В "Слуге" Саакашвили предложили советника вместо вице-премьера
В "Слуге" Саакашвили предложили советника вместо вице-премьера
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1296
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8928
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3960
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5823
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
1 Просмотров: 1008
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
понедельник, 27 апреля 2020 11:33

Назначение Саакашвили на Банковой называют "креативом", фракцию "слуг" пугает его прошлое

  Комментировать
Назначение Саакашвили на Банковой называют &quot;креативом&quot;, фракцию &quot;слуг&quot; пугает его прошлое
В монобильшинстве нет единодушия относительно Саакашвили в правительстве. Фото: Reuters

В "Слуге народа" против назначения Михеила Саакашвили в правительство выступает в частности небольшая группа депутатов, близкая к министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Если бы дело было только в "аваковских", проблемы вообще бы не было.

Но у многих наших другие претензии к Саакашвили. Первое - прорыв границы, второе - его "Майдан", когда произошел, например, захват Октябрьского дворца. Даже если была какая-то провокация, то что ты за лидер, если не можешь со своими же людьми справиться", - цитирует источник из монобольшинства "РБК-Україна".

По прогнозу, если за назначение Саакашвили вице-премьером голосов в Верховной Раде так и не соберут, то для него могут найти другое место, например, президентского уполномоченного по реформам. Саакашвили якобы предлагали должность заместителя руководителя Офиса президента, но он отказался.

Другой собеседник рассказал, что идею с привлечением Саакашвили во власть продвигал бывший руководитель ОП Андрей Богдан, причем рассматривались разные варианты, например, руководство таможней. По одной из версий, актуализировал эту идею новый руководитель ОП Андрей Ермак.

Предложение пригласить Саакашвили в правительство возникла на одном из совещаний у президента Украины Владимира Зеленского. Ермак рассказал, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с третьим президентом Грузии.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", - заявил руководитель ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили: Ермак - мой друг

Назначение Саакашвили в Кабинет министров называют "креативом".

"Это креатив, от Зеленского и "квартальщиков". Отличный пример - Саакашвили. Вот ходит такой замечательный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", - объяснил представитель команды президента на правах анонимности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у 3-го президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом заявили в Офисе президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назначение Саакашвили на Банковой называют "креативом", фракцию "слуг" пугает его прошлое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

2 места в самолете обошлись в более $100 тыс.

В Украине разместили российский флот

Анонсировали первый массовый компьютер с мышкой

Произошла крупнейшая катастрофа на речном транспорте

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 113999
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 13437
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 10827
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 7938
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 5688
Политика
В президентской фракции анонсировали заседание Рады
В президентской фракции анонсировали заседание Рады
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки 2 Просмотров: 657
Помощь МВФ: в Раде сделали шаг навстречу
Помощь МВФ: в Раде сделали шаг навстречу Просмотров: 351
"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию
"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию
 1 Просмотров: 945
Рада побила антирекорд
Рада побила антирекорд Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Саакашвили назвал Ермака другом
Голосов: 16127
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua