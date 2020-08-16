НАТО опровергла заявление Лукашенко о наращивании сил в границе Беларуси

Представитель НАТО призвал власти Беларуси уважать основные свободы граждан. Фото: Reuters

Руководство НАТО опровергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании сил альянса в западной границы Беларуси.

Многонациональная присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Об этом сообщает Deutsche Welle, в воскресенье, 16 августа.

"В этом регионе нет места наращивания сил НАТО. Оно направлено исключительно на оборону, пропорционально и предназначена для предупреждения конфликтов и сохранения мира", - заявила официальный представитель НАТО в Брюсселе.

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Она призвала власти Беларуси уважать основные свободы граждан, включая право на мирный протест.

В Беларуси из Витебска (вблизи границы с Россией) в Гродно (у границ с Польшей и Литвой) перекинут десантно-штурмовую бригаду. Сейчас в Польше и Литве проходят учения НАТО. Лукашенко сообщает об увеличении западной военного присутствия, и все это происходит на фоне массовых протестов против результатов президентских выборов.