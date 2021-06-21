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вторник, 22 июня 2021 07:00

Наше вступление в НАТО зависит от РФ. Кремль может подтолкнуть США к этому

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Членство Украины в НАТО зависит от России. Можем получить его, когда РФ начнет наступление. Пока что украинской власти надо добиваться поддержки западных партнеров дальше. Также должны поднимать свою экономику, финансировать армию, приближая к стандартам Альянса, об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает политолог Алексей Голобуцкий.

  Для Байдена проблемы с Россией не ограничиваются вопросом Украины. Он очертил Путину роль РФ, если она встанет на сторону Китая. Это США больше волнует, говорит политолог Алексей Голобуцкий. Фото: reuters.com
Для Байдена проблемы с Россией не ограничиваются вопросом Украины. Он очертил Путину роль РФ, если она встанет на сторону Китая. Это США больше волнует, говорит политолог Алексей Голобуцкий. Фото: reuters.com

Чем встреча Байдена-Путина удивила?

Во время встречи с Трампом Путин был веселый, довольный. С Байденом подобного разговора не получилось. Думаю, американский президент четко характеризовал проблемы - без лишних сантиментов. Судя по его словам, результаты встречи можно будет увидеть через 3-6 месяцев. Из этого ясно, что этот разговор был не последний. Байден очертил зоны, в которых могут сотрудничать, и в которых не могут. В риторике Путина ничего не изменилось - он "ни в чем не виноват, вы делаете то же самое". Думаю, Байден на это и рассчитывал.

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В вопросе Украины не было конкретики. Почему так произошло?

Для Байдена проблемы с Россией не ограничиваются вопросом Украины. Он очертил Путину роль РФ, если она встанет на сторону Китая. Это США больше волнует.
Президент США сказал, что будут защищать целостность Украины. Что еще должен был сказать? Надеюсь, Путин понял, что даже намек на полномасштабную войну с Украиной будет концом для России. А мы рассчитывали, что после разговора Путин отдаст Донбасс и Крым? Этого не будет. Нынешнюю экономическую позицию России состояние Донбасса устраивает. Там не так все страшно, несмотря на то, что Кремль бросает туда деньги не из своих карманов, а из бюджета. И всегда могут говорить о защите русскоязычного населения. Им хорошо иметь анклав бесправной территории, население которой лояльное российскому руководству. Что бы ни делал Байден или Зеленский, ситуация зависит только от России. А она вернет Донбасс лишь на своих условиях.
Мы живем с постсовковым мышлением, думаем критериям территорий. Не хотим понимать, что один из планов России - если не тотальный захват нашей территории, то чтобы Украина всегда была нестабильной, слабой и жила только мыслями о возвращении территорий. Украину это не должно устраивать. Байден прямо об этом говорил.

Нужно отложить вопрос Донбасса и Крыма до того момента, когда их можно будет решить

Офис президента лишь имитирует борьбу с оккупантами или работают над возвращением Крыма и Донбасса?

Эта проблема надолго. Зеленский хотел сделать это за электоральный цикл. Должен понять, что не получится. Это не от нас зависит, а от Путина.
Нужно дождаться встречи Байдена и Зеленского и понять, что американцы нам предложат. Байден не хочет болтать и разбрасываться словами, как Трамп. Он чувствует свою историческую ответственность. Если скажет, что США заканчивают разговора с Россией и начинается серьезное противостояние, то оно должно начаться. То же с "Северным потоком-2". Чтобы его перекрыть, США должны пойти на конфронтацию с Германией. Им важнее хорошие отношения.
Как только США и Европа увидят, что Россия начинает настоящее противостояние и Украина становится буфером, нас примут в НАТО, построят здесь базы. Никого уже не будет беспокоить, что у нас все воры. Будут смотреть стратегически.
Трамп симпатизировал Путину, потому что они разделяют одну точку зрения - они антиглобалисты. А Байден глобалист. Он по-другому смотрит на мир - процессами. Ради определенных идеалов может уступить. К сожалению, уступать будут Украину. В европейском направлении ему нужна стабильность.
Нужно отложить вопрос Донбасса и Крыма до того момента, когда их можно будет решить. Ни о воде, ни о другом думать не должны. Мы - бедная страна, должны поднимать свою экономику, финансировать армию, приближая к стандартам НАТО. Остальное - на совести оккупантов.

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Позитив после этой встречи можно отметить?

Для Байдена Китай - вопрос глобального смысла. Мог сказать Путину: постсоветское пространство ваше, но в китайскую орбиту не лезьте. Этого не произошло.
30 лет назад нам выпала независимость. Мы ее профукали, прокрали. Политической элиты за это время не образовалось. Люди прорываются к власти для собственного обогащения. Это не худший вариант существования государства. Но еще не повезло геополитически. Поэтому зависим от Европы и США.

16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве, Швейцария. Встреча продолжалась почти четыре часа. Пресс-конференции президенты давали отдельно. Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Мы договорились продолжить дипломатическую работу, связанную с Минскоми договоренностями", - сказал Байден.
Также рассказал, что есть сферы, в которых США и Россия могут сотрудничать, но если Путин и дальше будет пересекать "красные линии", Америка готова ответить.
Путин сказал, что в России якобы есть только одно обязательство по Украине - способствовать реализации Минских договоренностей.
Впоследствии секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что
Украина не будет денонсировать Минские договоренности, но выполнить их в нынешнем виде - невозможно. А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты Америки начнут консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения.

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Дата
22
июня

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