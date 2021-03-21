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Нардепы хотят на сцецзаседании Ради разобрать события под Офисом Президента

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Нардепы хотят на сцецзаседании Ради разобрать события под Офисом Президента
Нардепы хотят в Раде разрешить ситуацию с протестом у ОП. Фото: Верховная Рада

Несколько народных депутатов выступили инициаторами внеочередного заседания Верховной Рады.

На нем хотят оценить события под Офисом Президента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненка, сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Инициируем вместе с коллегами проведение внеочередного заседания ВР для принятия постановления о предоставлении оценки тем событиям, которые произошли вчера под Офисом Президента", - написал он.

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Качура предлагать заслушать на внеочередном заседании по этому вопросу правоохранительные органы.

"Все граждане страны должны знать фамилию организатора вчерашних провокаций на Банковой", - заявил он.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненка, освободить Андрея Антоненко.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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