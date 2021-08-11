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среда, 11 августа 2021 16:36

Нардепу Юрченко вручили обвинительный акт

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Нардепу Юрченко вручили обвинительный акт
Год назад правоохранители зафиксировали факт о том, что нардеп передавал и получал через посредника первую часть оговоренной суммы денег. Фото с Facebook Александра Юрченко

Нардеп Александр Юрченко получил от Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинения во взяточничестве.

Документ вручили также его неофициальному помощнику Ивану Фищенко, об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram.

Сегодня акт должны направить в суд, по его словам.

"Нардеп Александр Юрченко, по версии следствия, в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника, помощника Ивана Фищенко, неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений в проект Закона Украины" Об управлении отходами "и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа нардепов - членов соответствующего комитета за голосование за представленные им предложения ", - написал журналист.

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Год назад правоохранители зафиксировали факт о том, что нардеп передал и получал через посредника первую часть оговоренной суммы. 26-27 августа 2020 года планировали передачу второй части. Но все остановилось из-за вероятной утечки информации.

На выборах Юрченко избрали нардепом по 211 округу в Голосеевском районе Киева от президентской партии. В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки Юрченко. Бюро подготовило проект подозрения, но не могли его вручить без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова подписала подозрение. Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

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