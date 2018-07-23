Нардепа обокрали посреди улицы

У нардепа Натальи Веселовой украли деньги и документы. Фото: УНІАН

Внефракционного депутата Наталью Веселову обокрали ночью на дороге в Полтавской области.

Об этом пишет INSIDER со ссылкой на полицию области.

Инцидент произошел ночью 22 июля, когда машина с депутатом, ехала мимо села на Полтавщине, остановилась для замены колеса.

"Депутат ехала в машине с водителем, пробилось колесо, остановились для замены. Пока меняли колесо на запаску, кто пролез в машину и украл ее рюкзак", - сообщили в полиции.

Там не исключают, что злоумышленники специально положили на дорогу предмет, от наезда на который колесо пробилось.

В рюкзаке, украденном у Веселовой, были деньги, банковские карточки и личные документы, включая дипломатический паспорт и удостоверение нардепа.

Сумму похищенных средств в полиции не назвали.

Возбуждено уголовное производство по статье "кража".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош попал в одну компанию с Добкиным и Рабиновичем

В мае у народного депутата, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко обокрали гараж. Украли велосипеды.