Нардепа обокрали посреди улицы

Внефракционного депутата Наталью Веселову обокрали ночью на дороге в Полтавской области.
Об этом пишет INSIDER со ссылкой на полицию области.
Инцидент произошел ночью 22 июля, когда машина с депутатом, ехала мимо села на Полтавщине, остановилась для замены колеса.
"Депутат ехала в машине с водителем, пробилось колесо, остановились для замены. Пока меняли колесо на запаску, кто пролез в машину и украл ее рюкзак", - сообщили в полиции.
Там не исключают, что злоумышленники специально положили на дорогу предмет, от наезда на который колесо пробилось.
В рюкзаке, украденном у Веселовой, были деньги, банковские карточки и личные документы, включая дипломатический паспорт и удостоверение нардепа.
Сумму похищенных средств в полиции не назвали.
Возбуждено уголовное производство по статье "кража".
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В мае у народного депутата, заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко обокрали гараж. Украли велосипеды.
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