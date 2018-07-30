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понедельник, 30 июля 2018 07:56

Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором

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Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Нестор Шуфрич рассказал, как празднует Новый год с кумом Путина Виктором Медведчуком. Фото: tsn.ua

Народный депутат от "Оппозиционного блока", бывший "регионал" Нестор Шуфрич не называет Россию агрессором.

Об этом говорилось в сюжете "ТСН"

На вопрос журналиста: "Вы считаете Россию агрессором?" Шуфрич ответил: "Для того, чтобы я имел возможность общаться, я должен занимать ту позицию, которую я занимаю".

Также нардеп рассказал о куме президента России Владимира Путина Викторе Медведчуке.

Тот "влияет" на руководителя Кремля, сказал Шуфрич.

Отношения Медведчука и Путина нардеп назвал "здоровым мужским расскладом".

Также Шуфрич рассказал, как отдыхал с Медведчуком семьями в Крыму, там жил в спальне покойной жены экс-секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

"А Новый год я уже несколько лет встречаю с ним в Карпатах", - сказал "оппоблоковец" о куме Путина.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.

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Комментарии

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Дата
30
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