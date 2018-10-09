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вторник, 09 октября 2018 16:11

Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов

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Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
"Путин с питерской подворотни уже достал весь мир", - говорит нардеп Алексей Гончаренко кремлевской пропагандистке.

Народный депутат Алексей Гончаренко в словесной перепалке с пропагандисткой кремлевского телеканала "Россия-1" жестко потролил ее. Соответствующее видео из кулуаров Парламентской ассамблеи Совета Европы он опубликовал в Facebook.

Гончаренко держал в руках резиновые перчатки.

"Для того, чтобы общаться с российскими представителями, нужно быть в костюме химзащиты. Вы убиваете людей химическим оружием. Вы любите ездить, смотреть на готические соборы, как в Солсбери. Вы с собой взяли Петрова и Баширова?" - спросил он.

"Хочется, чтобы Путин уже куда-то ушел на покой. Потому что он уже достал весь мир... Путин из питерской подворотни", - сказал нардеп.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы ведущего российского пропагандистского шоу в кулуарах Генассамблеи ООН.

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Дата
09
октября

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