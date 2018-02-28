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среда, 28 февраля 2018 19:48

Нардеп о выступлении Януковича: Путин вытягивает козыри из рукавов

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Нардеп о выступлении Януковича: Путин вытягивает козыри из рукавов
Россия противопоставляет Януковича нынешней власти Украины перед Западом. Фото: УНИАН

Анонсированная пресс-конференция президента-беглеца Виктора Януковича связана с предстоящими президентскими выборами в РФ и является элементом информационной войны.

Такое мнение высказал народный депутат Олег Осуховский.

"Путин сейчас вытягивает козыри из рукавов, в частности Януковича, чтобы оправдать как-то ситуацию... Россия будет пытаться делать эту информационную атаку для российского общества - идут президентские выборы, Путину нужно как-то объяснять гибель российских военных на территории Украины и в Сирии... Янукович будет "блестать" на российских телеканалах часто. Им надо показать, что нынешняя власть в Украине не лучше, приравнивать в глазах европейского сообщества", - сказал Осуховский.

Он отметил, что Киев тоже частично виноват в информационных атаках Кремля.

"Уже давно Янукович должен был быть заочно приговорен к пожизненному заключению за измену, ограбление Украинского государства, уничтожение армии", - аргументировал депутат.

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Президент-беглец Виктор Янукович планирует провести 2 марта в Москве пресс-конференцию. По информации российских СМИ, он сообщит "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане".

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