Нардеп Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"

Нардеп Бужанский оскорбил журналистку. Фото: РБК

Разгорелся скандал с новоизбранным народным депутатом от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским. Он назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

"Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, что представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем" Слуги народа "заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича" ... Тупая овца с одиозного СМИ", - написал Бужанский в Telegram.

Нардеп отреагировал на интервью Духнич с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым. Журналистка задала ему вопрос: "Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, что ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова с активным бизнесом в оккупированном Крыму и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?".

"Ну, все, что вы говорите, ни для кого не секрет, - ответил Разумков и призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступками. - Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых".

"Перед НВ ему бы извиниться ... Я прочитала улыбнулась и пошла загорать. Потому что я не дура овца, я чертовски умная женщина и это правда очень смешно ... Что-то отвечать господину Бужанскому это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет более продуктивной, более разнообразной и на благо страны", - написала Духнич в Facebook.

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Бужанский в своих постах в соцсетях неоднократно заявлял, что голосовал за Партию регионов десять лет, что Янукович - хоть и не самый удачный, но легитимный президент, а "Майдан погубил Украину". 9 мая - настоящий праздник, а 8 мая никому не нужно, что сравнивать два тоталитарных режима - Сталина и Гитлера - значит плевать "на могилы родителей" и др.