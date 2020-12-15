НАПК выдвинуло замечания к принятому закону о восстановлении своих полномочий

В НАПК отмечают, что в ближайшее время предоставят предложения по устранению замечаний в законах. Фото: unn.com.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что имеет 3 замечания к принятым Верховной Радой законов по восстановлению полномочий НАПК и установление отдельного порядка составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.



Об этом говорится в заявлении НАПК.



1-е замечание касается того, что закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или Конституционный суд Украины о начале мониторинга образа жизни любого судьи.



"Последствия: меры по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах, например, автомобили, которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельном выявлении ошибки в декларации", - объясняют в Агентстве.

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2-е замечание касается того, что составлять протоколы в отношении судей вправе только председатель НАПК и его заместители.



"Последствия: такая практика может создать опасный прецедент - выписка отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры по себе".



Также в Нацагентстве отметили, что такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами.



"В целом ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и председатель налоговой не сдают в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов".



В 3-м замечании говорится, что закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в этой очереди.



"Последствия: программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую ​​очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации".

В то же время в Агентстве отметили, что НАПК начинает восстанавливать работу по всем основным направлениям, руководствуясь положениями принятых изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции".

15 декабря Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за ложь в декларации.