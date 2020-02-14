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пятница, 14 февраля 2020 12:42

НАПК начало проверку декларации Зеленского

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НАПК начало проверку декларации Зеленского
НАПК взялось обрабатывать декларацию президента

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку по поводу невнесения президентом Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман в начале года.

Об этом в пятницу сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ НАПК.

"Национальное агентство на основании закона "О предупреждении коррупции" направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А", - говорят в ведомстве.

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После обработки запрошенных документов "при наличии оснований будут приняты меры".

"Раньше Богдан (бывший руководитель Офиса президента. - Gazeta.ua) сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит.

Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никоим образом не отразился. Что же будем ждать новостей", - написал нардеп.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что в январе президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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