Нападения на Гонтареву и ее родственников могли инсценировать - журналист

Валерия Гонтарева находится в Лондоне.

Нападения на экс-главу Нацбанка Валерий Гонтареву и ее родственников могли инсценировать. Об этом заявил журналист Дмитрий Гнап.

Так он прокомментировал ДТП с участием Гонтаревой и поджог авто ее невестки, сообщает телеканал "24"

Единственным доказательством в обоих делах остаются слова экс-главы НБУ, говорит Гнап. По его словам, все отвлеклись на эти инциденты, зато забыв о деле по Гонтаревой в Украине.

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Об аварии, которая якобы случилась с Гонтаревой в Лондоне, мы знаем исключительно по ее словам, сказал журналист.

"Сегодня появилось видео с больничной койки, но не было никаких видео с места инцидента. Мы знаем, что британская полиция работает эффективнее, чем украинская. Тем не менее, правоохранители не делали никаких заявлений относительно якобы умышленного нападения на Гонтареву", - отметил Гнап.

По словам журналиста, бывший руководитель НБУ заинтересована в том, чтобы будучи даже прикованной к больничной койке, не возвращаться в Украину. Так же вызывают подозрения то, что не было опубликовано видео с камер наблюдения с паркинга, где стояло авто невестки Гонтаревой.

В апреле ГПУ вызвала для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерий Гонтареву. Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.