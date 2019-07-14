Нападение на кандидата в нардепы оказалось предвыборным пиаром

Нападение на кандидата в нардепы Назария Чепко оказалось предвыборным пиаром. Фото: НВ

Заявление кандидата в народные депутаты по 192 избирательному округу Назария Чепко о покушении на жизнь, которое он обнародовал на своей странице в Фейсбуке, оказалось безосновательным.

В частности, заявление в правоохранительные органы относительно упомянутого инцидента Назарий Чепко отказался подавать. Об этом сообщает Newsone.ua.

По словам дежурного врача травмпункта Городокской районной больницы Александра Кушнира 13 июля около 2:00 за помощью обратился мужчина, который представился Назарием Чепко, и сообщил, что на него напали и нанесли несколько травм.

"Больной был мной осмотрен, при этом была обнаружена небольшая рана на грудной клетке слева, рана неглубокая, поверхностная, то есть она не проходила глубже кожи, не повреждала мышечной ткани, не проникала в плевральную полость, что могло привести к более серьезным последствиям. Такая травма угрозы для здоровья или жизни пациента не представляла", - отмечает врач Александр Кушнир.

Также, по словам врача, поскольку Чепко заявил, что это уголовная травма, согласно нормативным документам он сообщил об инциденте сотрудникам полиции.

"Очень быстро в течение 5-7 минут работники полиции приехали, однако пациент Чепко Назарий отказался писать заявление и давать какие-либо объяснения. Они с ним пообщались, после чего они ушли, а также за ними пошел домой Назарий Чепко в сопровождении отца и жены или сожительницы. Травмы, которые он получил, никакой угрозы для здоровья не представляют. Однако я посоветовал ему прийти к 9:00 утра на повторный осмотр и для того, чтобы сделать прививку от столбняка. И хотя я был на дежурстве до 8 утра, я ждал его до 10, но Назарий Чепко не появлялся в травмпункте", - сказал он.

Представитель штаба Александра Гереги, которого Назарий Чепко обвинил в инциденте, Валерий Парамей так прокомментировал произошедшее:

"К сожалению, необоснованные обвинения против политических оппонентов - распространенный способ грязной агитации. Воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него, как попытку дискредитировать своего оппонента по округу. Если на кандидата совершено нападение, он должен обратиться в правоохранительные органы. Правоохранители выдвигать версии и находить виновных, а не сам кандидат. А с заявлением в милицию Чепко не обращался.

Его публичные упреки необоснованны и не подтверждены никакими фактами или доказательствами.

Хотим напомнить, что согласно закону за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации лица предусмотрена гражданско-правовая ответственность".

Также журналисты канала "Первый Подольский", которые проводили собственное расследование так называемого нападения отметили, что на видео, на котором Назарий Чепко демонстрирует ранения, в месте пореза даже не повреждена рубашка.