"Нам нужны крупные бизнесмены" - Зеленский отреагировал на принятый закон об олигархах

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об олигархах.
"Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - написал Владимир Зеленский в твитер.
Президент подчеркнул: этот законопроект оставляет олигархов в прошлом, а будущее - честная игра бизнесменов и одинаковые правила.
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Владимир Зеленский подал в Верховную Раду документ 2 июня и обозначил его как неотложный. Поэтому через месяц нардепы его рассмотрели.
Нардепы поддержали инициативу 275 голосами. "За" голосовала его политсила "Слуга народа", группы "За будущее", "Доверие" и несколько внефракционных депутатов.
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