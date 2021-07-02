"Нам нужны крупные бизнесмены" - Зеленский отреагировал на принятый закон об олигархах

Зеленский отреагировал на закон об олигархах. Фото: Укринформ

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об олигархах.

"Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - написал Владимир Зеленский в твитер.

Президент подчеркнул: этот законопроект оставляет олигархов в прошлом, а будущее - честная игра бизнесменов и одинаковые правила.

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Владимир Зеленский подал в Верховную Раду документ 2 июня и обозначил его как неотложный. Поэтому через месяц нардепы его рассмотрели. Нардепы поддержали инициативу 275 голосами. "За" голосовала его политсила "Слуга народа", группы "За будущее", "Доверие" и несколько внефракционных депутатов.