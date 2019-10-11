"Начало подгорать": Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отметил, что протест новой власти выразили не два местных совета, а десятки советов в разных регионах Украины. Фото: Zik

По инициативе фракций "Свободы" местные советы по всей Украине начали принимать обращения к руководству государства с требованием не допустить капитуляцию Украины в войне с РФ через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера".

Президент Володмимир Зеленский узнал о таких обращениях со Львовщины и Ивано-Франковской области и выразил свое возмущение журналистам во время пресс-марафона 10 октября. Так, глава государства заявил, что таким образом его "ставят на растяжку" и подрывают рейтинг.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в "Фейсбуке" ответил на заявления гаранта

"Речь идет не о рейтингах президента Зеленского, о которых он так заботится. А о несокрушимом "НЕТ!" Украинской нации в ответ на планы капитуляции. Об этом сказали уже миллионы украинцев. И скажут еще больше. "Свобода" начала процесс. И "Свобода" доведет его до конца. Мы будем заставим власть работать на украинцев и не позволим сдать государство Кремлю".

Также Тягнибок отметил, что свой протест новой власти выразили не два местных совета, о которых упомянул Зеленский, а десятки советов в разных регионах Украины. В заметке националист подал их перечень.

Областные советы: Львовский, Ивано-Франковский, Тернопольский, Хмельницкий, Ровенский, Черновицкий, Черкасский.

Городские советы: Полтавский, Сумской, Черкасский, Херсонский, Хмельницкий, Львовский, Ивано-Франковский, Луцкий, Кропивницкий, Белоцерковский, Нетешинский, Новороздольський, Нежинский, Ковельский, Калужский, Коломийский, Косовский, Бурштынский, Надвирнянский, Яремчанский, Бориспольский, Ровенский, Острожский, Вижницкий, Червоноградский, Трускавецкий, Стебницький, Дрогобычский, Яворовский, Браславский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Шепетовский, Гороховский.

Районные советы: Костопольский, Гороховская, Луцкий, Верховинський, Коломийский, Надвирнянский, Березнивский, Гощанский, Дубенский, Корецкий, Радивиловский, Нетешинский, Изяславский, Турковский, Богородчанский, Долинский, Иваничевский, Любомльский.

Ранее лидер "Свободы" объяснял, что Минские соглашения и их дорожная карта - так называемая "формула Штайнмайера" сводятся к выполнению положений, предусмотренных законом об особом статусе Донбасса: амнистия боевикам, превращение их в депутатов, прокуроров, судей и "народную милицию", языковое самоопределение для Донбасса, разрешение на прямые внешние отношения Донбасса с регионами РФ (то есть признание факта отсутствия фактической границы с РФ) и финансирование всего вышеупомянутого из бюджета Украины по защищенным статьям. Поэтому, по словам Тягнибока, "формула Штайнмайера" ведет Украину к капитуляции.