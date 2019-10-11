"Начало подгорать": Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 234
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1233
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2088
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2520
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1341
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3222
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1890
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4590
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6462
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3960
Фото
Все фото
7
8
7
3
4
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Видео
Все видео
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2502
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6552
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1341
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 234
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 13:53

"Начало подгорать": Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов

  Комментировать
&quot;Начало подгорать&quot;: Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отметил, что протест новой власти выразили не два местных совета, а десятки советов в разных регионах Украины. Фото: Zik

По инициативе фракций "Свободы" местные советы по всей Украине начали принимать обращения к руководству государства с требованием не допустить капитуляцию Украины в войне с РФ через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера".

Президент Володмимир Зеленский узнал о таких обращениях со Львовщины и Ивано-Франковской области и выразил свое возмущение журналистам во время пресс-марафона 10 октября. Так, глава государства заявил, что таким образом его "ставят на растяжку" и подрывают рейтинг.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своей странице в "Фейсбуке" ответил на заявления гаранта

"Речь идет не о рейтингах президента Зеленского, о которых он так заботится. А о несокрушимом "НЕТ!" Украинской нации в ответ на планы капитуляции. Об этом сказали уже миллионы украинцев. И скажут еще больше. "Свобода" начала процесс. И "Свобода" доведет его до конца. Мы будем заставим власть работать на украинцев и не позволим сдать государство Кремлю".

Также Тягнибок отметил, что свой протест новой власти выразили не два местных совета, о которых упомянул Зеленский, а десятки советов в разных регионах Украины. В заметке националист подал их перечень.

Областные советы: Львовский, Ивано-Франковский, Тернопольский, Хмельницкий, Ровенский, Черновицкий, Черкасский.

Городские советы: Полтавский, Сумской, Черкасский, Херсонский, Хмельницкий, Львовский, Ивано-Франковский, Луцкий, Кропивницкий, Белоцерковский, Нетешинский, Новороздольський, Нежинский, Ковельский, Калужский, Коломийский, Косовский, Бурштынский, Надвирнянский, Яремчанский, Бориспольский, Ровенский, Острожский, Вижницкий, Червоноградский, Трускавецкий, Стебницький, Дрогобычский, Яворовский, Браславский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Шепетовский, Гороховский.

Районные советы: Костопольский, Гороховская, Луцкий, Верховинський, Коломийский, Надвирнянский, Березнивский, Гощанский, Дубенский, Корецкий, Радивиловский, Нетешинский, Изяславский, Турковский, Богородчанский, Долинский, Иваничевский, Любомльский.

Ранее лидер "Свободы" объяснял, что Минские соглашения и их дорожная карта - так называемая "формула Штайнмайера" сводятся к выполнению положений, предусмотренных законом об особом статусе Донбасса: амнистия боевикам, превращение их в депутатов, прокуроров, судей и "народную милицию", языковое самоопределение для Донбасса, разрешение на прямые внешние отношения Донбасса с регионами РФ (то есть признание факта отсутствия фактической границы с РФ) и финансирование всего вышеупомянутого из бюджета Украины по защищенным статьям. Поэтому, по словам Тягнибока, "формула Штайнмайера" ведет Украину к капитуляции.

Вголос
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Начало подгорать": Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Землетрясение разрушило замок крестоносцев

Самое читаемое
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 52642
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 44173
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 23652
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 17748
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 3 Просмотров: 13392
Политика
Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210 — Беленький
Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210 — Беленький Просмотров: 189
Предыдущая попытка Геруса пересмотреть "зеленые" тарифы закончилась массовыми судами - председатель УВЭА
Предыдущая попытка Геруса пересмотреть "зеленые" тарифы закончилась массовыми судами - председатель УВЭА Просмотров: 90
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента 1 Просмотров: 3816
Импичмент Трампа: министра обязали предоставить документы по Украине
Импичмент Трампа: министра обязали предоставить документы по Украине Просмотров: 288
Рябошапку вызывают в парламент для объяснений по делу нардепа Приходько
Рябошапку вызывают в парламент для объяснений по делу нардепа Приходько Просмотров: 567
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 12638
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua