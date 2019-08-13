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вторник, 13 августа 2019 11:01

Нацбанк подал встречный иск к Коломойскому

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Нацбанк подал встречный иск к Коломойскому
Это встречный иск по просьбе Коломойского признать недействительным поручительство по кредиту рефинансирования. ФОТО: "Радио Свобода"

Национальный банк Украины подал иск к олигарху, экс-владельцу Приватбанка Игорю Коломойскому о взыскании 4, 3 млрд грн. Это встречный иск по просьбе Коломойского признать недействительным поручительство по кредиту рефинансирования.

Решение Северного апелляционного хозяйственного суда опубликовано 12 августа.

По первоначальному иску олигарх Коломойский просил суд признать недействительным поручительство по кредиту рефинансирования, полученном в Нацбанке. Причиной недействительности он называет "противоправные постановления правления НБУ" при заключении поруки. По утверждению Коломойского, на заседании правления Нацбанка не было кворума, поэтому представители НБУ не имели достаточно полномочий на заключение кредитного соглашения.

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Хозяйственный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела о взыскании с экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского 48, 6 млрд грн по договорам поручительства. Речь идет о 4 договорах поручительства, которое предоставил олигарх по кредитам рефинансирования. Их Нацбанк выдал Приватбанку перед его национализацией.

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