НАБУ завершило дело о взятке Злочевского

Дело против самого Злочевского выделили в отдельное производство. Фото: oligarh.media

НАБУ завершило расследование дела о попытке подкупа руководства НАБУ и САП.

Им предлагали $6 млн за закрытие дела против бывшего министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского.

"1 декабря 2020 трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд", - говорится в сообщении НАБУ.

Среди подозреваемых первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов, экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины и доверенное лицо эксминистр экологии.

Всех их обвиняют в предложении взятки. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

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"Расследование в отношении организатора преступления - экс-министра экологии и природных ресурсов выделено в отдельное производство в связи с его розыском", - добавили в НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в даче взятки. В НАБУ заявили, что о подозрении экс-министру режима Януковича сообщили 1 июля.