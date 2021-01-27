НАБУ расследует дело по заявлению Верховного Суда

Встреч сотрудников НАБУ с судьями или председателем Верховного Суда не происходило. Фото: Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело по заявлению Верховного Суда.

Детективы НАБУ приходили в здание суда для сбора объяснений в рамках расследования уголовного производства, сообщается на сайте суда.

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"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Верховного Суда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в помещении Верховного Суда осуществляли сбор объяснений сотрудников Верховного Суда по указанному заявлению", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что никаких встреч с судьями или председателем Верховного Суда не проходил.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей прежнему менеджеру Burisma. Он принимал участие в попытке дачи взятки в размере $ 6 млн директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому.