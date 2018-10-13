НАБУ продолжает фальсифицировать "дело Мартыненко" уже после передачи его в суд - адвокат

Павел Скаленко (справа) с адвокатом Александром Усовичем. Фото: Gazeta.ua

НАБУ продолжает попытки фальсифицировать так называемое "дело Мартыненко" уже после передачи его в суд, склоняя удерживаемого в изоляторе Павла Скаленко подтвердить сфабрикованные факты уголовного производства в отношении Мартыненко.

Об этом сообщил СМИ его адвокат Александр Усович.

"НАБУ грубо нарушило право на защиту Павла Скаленко, который был задержан после его добровольного прихода в САП. Скаленко 11 октября добровольно пришел к САП выяснить, почему его имя безосновательно фигурирует в так называемом "деле Мартыненко". НАБУ и САП, несмотря на громкие заявления о розыске, неделю не обращали внимания на его возвращение в Украину после медицинской реабилитации. А во время прихода в САП задержали Скаленко, НАБУ громко заявило о своей победе", - цитирует адвоката его пресс-служба.

"Целью этого безосновательного задержания были попытки НАБУ нажать на Скаленко в СИЗО и склонить его к подтверждению сфабрикованных фактов уголовного производства по так называемому "делу Мартыненко". В выходной день, в субботу 13 октября, НАБУ немотивированно назначило допрос Павла Скаленко в СИЗО. Когда я срочно туда приехал, телефоны обоих детективов не отвечали. Как выяснилось, они уже были в изоляторе временного содержания и без присутствия защитника "обрабатывали" моего клиента", - сообщил адвокат.

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"Мы юридически зафиксировали нарушение права Павла Скаленко на защиту и еще ряд грубых процессуальных нарушений со стороны детективов НАБУ. Защита будет ходатайствовать об отстранении этих детективов от дела. Отчаянные попытки НАБУ сфальсифицировать дело спустя почти 3 года после его открытия и уже после передачи его в суд - это четкое свидетельство того, какими "белыми нитками" оно шито. Это дело развалится в любом суде, а всех виновных мы привлечем к уголовной ответственности", - заявил защитник.