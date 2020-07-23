НАБУ не может вручить судьям Окружного административного суда Киева повестки, поскольку те в отпуске

Судьи ОАСК не могут получить повестки в суд. Фото: Корреспондент

Окружной административный суд Киева не может передать восьми своим судьям повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро, потому что все они в одновременно ушли в отпуска.

НАБУ передало повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качуры, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды, сообщила пресс-служба суда.

Но в суде уверяют, что осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых.

"С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Председателю ОАСК Павлу Вовку и еще четверым людям НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году. В здании суда в тот же день провели обыски.