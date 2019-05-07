На Зеленского не может быть компромата - Коломойский

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Бизнесмен Игорь Коломойский убежден, что ни у кого нет компромата на победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Он вообще из другой оперы, на него не может быть компромата. Я уверен, что ни у кого на него нет компромата", - сказал Коломойский, говоря о записях разговоров между политиками, которые периодически всплывают в СМИ.

Олигарх утверждает, что сам не записывает телефонные разговоры и не собирает компромат на других.

"Скажите, я вообще когда-то против кого-нибудь применял компромат? Были такие истории? Меня систематически целенаправленно записывали. При Януковиче точно. Думаю, начали записывать при позднем Ющенко, когда оборудование пришло в страну... Когда был губернатором, прослушивали мой кабинет", - добавил Коломойский.

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Периодически в интернет сливают разговоры олигарха Игоря Коломойского с бывшими и нынешними политиками. В частности, в марте в сети появилась запись телефонного разговора, вероятно, между Коломойским и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Она звонила поздравить Коломойского с днем рождения и поблагодарила, что он может "быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах".