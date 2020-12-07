На родине Зеленского кандидат от "Слуги народа" проиграл

В Кривом Роге мэром стал представитель ОПЗЖ. Фото: "Опора"

На выборах городского головы Кривого Рога выиграл представитель "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов.

Его поддержали более 97 500 избирателей, сообщил председатель Криворожской городской ТИК Валентин Орлов, передаёт "Опора".

"Вечером 7 декабря Криворожская городская территориальная избирательная комиссия приняла протоколы от ТИК всех 7 районов города.

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По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константин Павлов, за которого проголосовало более 97 500 избирателей (56,97%). За конкурента Павлова, выдвиженца партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика проголосовало около 70 000 избирателей (40,49%)", - сказал он.

4339 бюллетеней признаны испорченными. В выборах приняли участие 171 тыс. человек.

Во время второго тура выборов мэра Кривого Рога в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, по результатам которых составлено 2 админпротокола и открыто 2 уголовных производства.