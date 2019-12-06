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пятница, 06 декабря 2019 21:35

На обложке с Зеленским использовали хакерской термин

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На обложке с Зеленским использовали хакерской термин
О Зеленском написал Time.

Американский журнал Time использовал в названии для статьи о президенте Украины Владимире Зеленском хакерской термин.

Статья называется The Man in the Middle. Авторы материала объясняют такое название тем, что в политическом смысле Зеленский оказался между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также Man in the Middle - схема хакерской атаки. Она означает, что в середине канала между двумя участниками содержится элемент, который прослушивает и меняет цепочку.

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Man in the Middle является определяющим элементом в общении других участников. Он может изменять коммуникацию в свою пользу.

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке американского журнала Time от 16 декабря. На обложке также написано "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

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Дата
06
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