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воскресенье, 05 декабря 2021 13:47

"На этот раз все серьезнее" - Порошенко о скоплении российских войск у украинской границы

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&quot;На этот раз все серьезнее&quot; - Порошенко о скоплении российских войск у украинской границы
Фото: DR

Путин считает Западную Европу слабой и потому идет дальше в своей агрессии против Украины. Об этом в интервью французскому журналу L'Express заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что ситуация на границах Украины гораздо серьезнее, чем весной этого года.

"Сегодня никто не знает, собирается ли он атаковать, и сам он точно этого не знает также! Мы оказались в ситуации апреля 2021, когда российские военные уже были сконцентрированы на границе. Однако на этот раз все еще серьезнее. Они развернули более сложное оборудование, например ракеты малой дальности. Опасность реальна", – предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что Путин после эскалации в апреле решил снова "надавить на Западную Европу, которую он считает слабой".

"Посмотрите, что произошло с апреля месяца, после того, как Путин якобы отвел свои войска. Во-первых, он получил зеленый свет для достройки газопровода "Северный поток-2", – напомнил Порошенко.

"Он взял под контроль Беларусь после разгона гражданской оппозиции и мигрантского кризиса, организованного Лукашенко. Кто мог бы представить такое в августе прошлого года? Сегодня Путин является фактическим собственником Беларуси, и это создает новую опасность для Украины, которая делит более 900-километровую границу с Беларусью. Эта граница сегодня такая же опасная, как и та, которую мы имеем с Россией", – отмечает пятый президент.

"Но Владимир Путин хочет пойти еще дальше. Он стремится упразднить процесс интеграции Украины в НАТО. Его главная цель – расширить область своего влияния. Путин хочет вернуть Украину в СССР 2.0! На этот счет следует понимать одно: Путин всегда идет настолько далеко, насколько ему это позволяет сделать Запад. У него нет красных линий. Только сила может его остановить", – подчеркивает Порошенко.

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Дата
05
декабря

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