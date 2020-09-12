На чердак к журналисту-расследователю во второй раз вломились неизвестные

Михаила Ткача во второй раз пробуют прослушать. Фото Нацполиция

К дому журналиста расследовательской программы "Схемы" Михаила Ткача ночью 12 сентября проникли неизвестные. Ранее в помещении Ткача обнаружили признаки установки устройства для прослушивания.

Журналист услышал странные звуки с чердака, поскольку живет на последнем этаже. Хотя накануне люки на чердак полиция опечатала скотчем из-за вероятного прослушивания расследователя. Об этом Михаил Ткач написал на своей странице в фейсбуке.

Когда приехали правоохранители, они обнаружили, что в одном из подъездов были сорваны "пломбы", через которые мог проникнуть неизвестный. Однако, по словам адвоката Ткача Николая Донева, полиция на чердаке никого не нашла.

Експертка визуально осмотрела место происшествия и "на глаз" определилась, что следов она никаких не видит. Этого достаточно, чтобы установить, что там кто-то был. Видимо, все-таки нет,- отметил адвокат.

Донев предположил, что неизвестному удалось до приезда полиции быстро покинуть чердак. Команда "Схем" связывает инцидент с установления "прослушки" в квартире Ткача.

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8 августа журналист сообщил о вероятности прослушивания в его доме. Ткач заметил дыру в потолке. Полиция, осмотрев квартиру, заявила, что в доме не обнаружено техники для "прослушки"