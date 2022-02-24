Мы уже выдаем оружие - Зеленский призвал украинцев защищаться

Фото: Офис президента

Власти выдают оружие всем гражданам, готовым защищать Украину. Нужно быть готовым поддерживать государство на площадях своих городов.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге, передаёт Gazeta.ua.

"Национальная солидарность – это сегодня главная опора украинской государственности. Но она не единственная. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем способным защищать суверенитет. От каждого гражданина зависит будущее народа. Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне, должен прибыть в соответствующие центры комплектации", - сказал президент.

Он призвал сдавать кровь для раненых военнослужащих.

"Будьте готовы поддерживать наше государство на площадях своих городов. Мы снимем санкции со всех граждан Украины, готовых с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны", - добавил Зеленский.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Украинские военные сбили шесть вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.