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МВД может стать подконтрольной ОП после оставки Авакова - СМИ

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МВД может стать подконтрольной ОП после оставки Авакова - СМИ
За 7 лет правления Авакова показатели эффективности работы правоохранительных органов взлетели. Фото: president.gov.ua

Внутренняя политика действующей власти и внезапная отставка министра внутренних дел Арсена Авакова могут привести к фактическому развалу систему МВД, которое в нынешних условиях перекрывает как внутренние и внешние вызовы, так и кризисные ситуации.

Речь об этом говорится в статье "Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова", опубликованной изданием Голос.ua.

"За 7 лет правления Авакова МВД превратилось из обычного силового ведомства в мощную империю: Нацполиция, Нацгвардия, Погранслужба, Служба чрезвычайных ситуаций, Миграционная служба. Показатели эффективности работы правоохранителей полетели вверх. При этом одной из серьёзных заслуг теперь уже экс-министра является то, что он сумел выстроить действительно работающую вертикаль, развал которой допускать нельзя! Однако новому руководству, похоже, это не по душе. И вот теперь существует риск, что МВД может стать очередной "сломанной игрушкой" ОПУ", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что с начала своей каденции Владимир Зеленский хочет вывести из-под контроля МВД Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

"Такую задачу поставили перед Денисом Монастырским, не успел он зайти на должность. Также остаётся открытым вопрос по поводу вывода Государственной миграционной службы. Два года велись дискуссии по поводу разделения министерства на несколько частей, и до сих пор Аваков препятствовал этому... Ведь это попытка разрушить механизм, который эффективно работал годами, ведь не зря Авакова называли лучшим управленцем", — отмечается в статье.

Автор также указывает на проблему с кадрами нынешней власти, отмечая, что легкомысленная смена руководства правоохранительных структур несёт серьёзные риски для ситуации с безопасностью.

"Кадровый голод просто колоссальный: критическая нехватка профессионалов, что касается опыта — и подавно. А с уходом главы министерства обостряется риск начала кадровой текучки. Одной из основных потерь может стать уход главы Нацпола Игоря Клименко. Для структуры это удар ниже пояса. Он показал блестящий результат — что в реализации реформ, что в раскрываемости резонансных преступлений. Учитывая кадровый голод — заменить его может оказаться крайне нелегко", — отмечает он.

При этом он добавил: "7 лет МВД было примером стабильной и эффективной работы, и более того — по сути, это был последний все ещё функционирующий орган на ладан дышащей правоохранительной системы Украины. Другие участники давно вышли из игры: прокуратура (при чем на всех уровнях) давно работает под заказ хозяев, ГБР превратили в похоронное бюро для уголовных дел, СБУ — коммерческая структура — уже сломанная игрушка, НАБУ и САП — вообще работают не на Украину... Теперь "загребущие ручки" все-таки дотянулись и до МВД — все идёт к тому, что и его ведомства будут поделены и разграблены, как и все остальное имущество государства", — подытожил автор публикации.

Українські Новини
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