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вторник, 22 февраля 2022 16:44

"Может, пора запретить и этих?" - ОПЗЖ сбежала из Рады

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Во вторник, когда Верховная Рада обратилась к миру по поводу введения жестких санкций в отношении агрессора Российской Федерации, фракция ОПЗЖ почти в полном составе отсутствовала.

Отсутствовали 37 из 44 нардепов из ОПЗЖ. В частности, Олег Волошин, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Сергей и Юлия Львочкины.

Лишь два депутата из фракции проголосовали "За" - Юрий Павленко и Александр Фельдман.

"Фракция ОПЗЖ во время голосования парламентом заявления по поводу российской агрессии.

Часть – покинула страну в лучших традициях беглеца-Януковича. Можно изменить название, но от ментальности Партии регионов не уйдешь.

Часть – просто ушла с заседания Верховной Рады. Потому что у этих депутатов нет ничего общего с народом, который они якобы представляют. С народом, который вчера кремлевский маньяк час презирал и унижал, и на который этой ночью совершил новое нападение.

Это нужно зафиксировать для истории", - пишет журналист Даниил Мокрык.

 

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Факт отсутствия ОПЗЖ комментируют пользователи Facebook:

"Может, уже пора запретить и этих?"

"Уже давно пора переименовать в "Партию врагов народа"

"И главное бегут в Европу"

"Лишить мандатов"

22 февраля Верховная Рада призвала отключить РФ от международной межбанковской системы передачи информации и платежей (SWIFT).

Из Украины вылетели 60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Дата
22
февраля

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