Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ

Народные депутаты, представители делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы вместе спели гимн, не дав пропагандистке федерального канала "Россия-1" озвучивать кремлевские тезисы. Соответствующее видео опубликовал в Facebook нардеп Борислав Береза.
"Во-первых это красиво. Слышите эту канонаду вдалеке? Это рвутся пуканы рашистких пропаг*ндонов", - написал он.
Среди присутствующих были первый вице-спикер Ирина Геращенко, нардепы Алексей Гончаренко, Леонид Емец, Георгий Логвинский.
"Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам", - провозгласили они ведущей московского канала.
Во вторник, 9 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась менять санкционные правила для России и отложила решение этого вопроса на следующий год.
Дебаты в ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия - для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, сообщает "Українська правда"
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.
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17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
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