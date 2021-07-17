Монастырский хочет "исчезнуть" на месяц

Монастырский через месяц хочет собрать брифинг. Фото: "Слово і діло"

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский в месяц исчезнет из информационного поля в месяц.

"Он в пятницу мне сказал, что решил условно в месяц исчезнуть с инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать", - сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Україна 24".

Он указал, что Монастырский займется разрешением Министерства внутренних дел.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по поводу того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций. Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также", - сказал Арахамия.

Он заявил, что пограничную службу точно отделят от МВД. Вопрос отделения миграционной службы рассматривают.

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Бывший министр Арсен Аваков был против такого разделения, добавил Арахамия.

Дениса Монастырского назначила министром внутренних дел Верховная Рада в пятницу. За это проголосовали 271 депутат. До него Аваков более семи лет руководил МВД.