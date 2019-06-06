Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети

Автор: president.gov.ua Зеленский вернул Кучму в Минский процесс

До 19 июня Трехсторонняя контактная группа должна разработать предложения о перемирии на Донбассе. Об этом договорились на заседании группы в Минске 5 июня.

На встрече представитель Украины Леонид Кучма озвучил предложения президента Владимира Зеленского - запретить стрелять в ответ и снять торгового блокаду с ОРДЛО.

Украинцы бурно восприняли такие новости. Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это путь к капитуляции" - в Раде предупредили Зеленского относительно Донбасса

Экс-президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложения президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.