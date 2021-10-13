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среда, 13 октября 2021 00:24

Министр обороны США Ллойд Остин собирается в Украину

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Министр обороны США Ллойд Остин собирается в Украину
Ллойд Остин впервые посетит Украину. Фото: Carlos Bongioanni/Stars And Stripes

Министр обороны США Ллойд Остин впервые посетит Украину. Визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Американский министр также посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

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Когда именно Остин прилетит в Украину и с кем будет встречаться, пока неизвестно.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин осенью прибудет в Украину.

Он станет уже вторым высокопоставленным представителем кабинета Джо Байдена, который посетит Украину - в мае в нашей стране побывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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