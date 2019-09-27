Министр культуры: Артисты, которые ездят в Россию, вредят государству. Касательно них нужен спецрежим

С одной стороны украинские воины погибают от российских пуль, а с другой - артисты ездят в РФ, говорит министр.

Гастроли артистов из Украины в России есть недопустим явлением.

Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью BBC

"Я считаю, что если мы едем гастролировать туда, значит, согласны с тем, что делает Россия в отношении нашей страны. Для меня это одобрение этой деятельности. Поэтому я негативно к этому отношусь. Но в законодательной плоскости это никак не урегулировано", - сказал Бородянский.

"С одной стороны, наши ребята погибают каждый день, мы стараемся развести войска, идут мирные переговоры, а с другой стороны наши артисты...

Мы как бы живем в двух странах, которые просто не пересекаются. Я не знаю, как можно ездить гастролировать в Россию, когда с ней у нас война, у меня это не укладывается в голове.

... Этот вопрос надо урегулировать и определить отношение государства к такой деятельности. Государство должно определить, что гастроли в России являются действиями, которые наносят вред государству.

Каким образом должно реагировать государство? Мы же не можем физически запретить человеку уехать, это незаконно. Но должны быть расставлены акценты.

Если вы едете в личных целях в Россию, как вам можно это запретить? Выездных виз у нас нет, мы демократическая страна в отличие от них.

Но четко определить правила, сказать, что если вы так делаете, то для вас наступает специальный режим регулирования. Я думаю, вот так. Если вы решили гастролировать, для вас наступает определенный специальный режим", - сказал министр.

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Владимир Бородянский возглавил Министерство культуры, молодежи и спорта 19 августа. Ранее президент Владимир Зеленский назначил его своим советником по гуманитарным вопросам. Возглавлял правление телеканала "СТБ".