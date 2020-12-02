Министр иностранных дел Турции посетит Украину

Кулеба выразил благодарность турецкой стороне за неизменную поддержку суверенитета Украины. Фото: glavcom.ua

В декабре Украину с визитом посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Турции в рамках рабочего визита в Турецкую Республику 2 декабря.

"Дмитрий Кулеба возобновил приглашение Мевлюту Чавушоглу посетить Украину с визитом в декабре этого года. Стороны договорились проработать проведение в рамках этого визита первых политико-безопасности консультаций министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции", - сообщили в МИД.

"Я рад сообщить, что именно мой турецкий друг и коллега Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба выразил благодарность турецкой стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по ситуации в регионе и дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

О результатах выборов в США для Украины рассказал посол в Соединенных Штатах Владимир Ельченко. Ельченко считает, что Украина поддерживают и республиканцы, и демократы.