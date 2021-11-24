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среда, 24 ноября 2021 11:18

Министр финансов Марченко может перейти на работу к Ахметову - СМИ

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Министр финансов Марченко может перейти на работу к Ахметову - СМИ
Министр финансов Сергей Марченко. Фото: РБК-Украина

Министр финансов Сергей Марченко может стать частью одного из политических проектов, которые финансирует олигарх Ринат Ахметов. При этом в ближайшее время министр может подать в отставку, чтобы сосредоточиться на политической карьере - либо в рамках партийного проекта, либо самостоятельно.

Об этом пишет издание "Дело".

Журналисты напоминают, что ранее Марченко был в конфликте с окружением Ахметова из-за законопроекта 5600, которым предполагалось, в частности, повышение налогов для горнорудных предприятий олигарха. Однако после того, как силами экс-спикера Дмитрия Разумкова и главы комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева документ был "выхолощен", а интересы Ахметова учтены - отношения между олигархом и министром финансов стали налаживаться.

Дальнейшие шаги министра, по мнению авторов, лишь подтверждают его "дрейф" в сторону Ахметова.

"После принятия Советом директоров МВФ решения о завершении пересмотра программы stand-by, а также выделения транша в $700 млн с продлением программы до средины 2022 года - миссия министра финансов по "балансированию" бюджета на ближайшие недели может считаться формально выполненной. Поэтому сейчас должны активизироваться переговоры о переходе Марченко в политическую команду олигарха", - сказано в материале.

Помогает продвигать Марченко на каналах Ахметова экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Они с Марченко работали вместе еще со времен Януковича в координационном центре реформ, затем вместе перешли в правительство Порошенко, вместе работали в аналитическом центре имени Бендукидзе. Марченко был замминистра финансов, когда ведомство возглавлял Данилюк, а затем перешел вместе с ним в команду Зеленского. Пост министра финансов он также занял с подачи Данилюка, в ответ Марченко продвигал экс-шефа в руководители Бюро экономической безопасности.

С начала осени, по данным издания, с Марченко начали вести осторожные переговоры о переходе в политическую команду Ахметова.

"В состоянии Ахметова на "голову" Марченко претендует, в первую очередь, будущая политсила экс-спикера Дмитрия Разумкова, который является флагманом критики действующей власти после своей отставки и намерен работать на электоральном поле Зеленского и "слуг народа", в частности, на юге и востоке страны. Кроме того, в случае реанимации проекта "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер также не против побороться за "толкового парня" Марченко, тем более, что они вместе уже ходили на выборы в 2019 году (нынешний министр финансов тогда баллотировался под №7 списка)", - говорится в статье.

Автор указывает, что не против взять в работу Марченко и сам Данилюк, который рассчитывает если не влиться в одну из спонсируемых Ахметовым команд, то как минимум самостоятельно побороться хотя бы за повышение узнаваемости вместе со своими коллегами по Центру устойчивости и развития государства - экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным.

"Сам Марченко, по данным собеседников в его окружении, пока раздумывает над тем, куда ему двигаться. Для этого он якобы даже проводит политические консультации со своей предшественницей на посту министра, а ныне послом Украины в США Оксаной Маркаровой, которая вместе с Данилюком обеспечивает контакты министра в околовашингтонской среде. Одна из версий - что публично к Ахметову он не примкнет, а будет строить псевдо-"сольную" карьеру. При этом также рассматривается и вариант, когда Марченко перейдет на должность в наблюдательный совет либо одного из холдингов Ахметова, либо в одну из госкорпораций по квоте олигарха, и только после этого будет участвовать в политической гонке за одну из команд", - добавляет автор.

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