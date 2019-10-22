Микитася взяли под стражу и увеличили залог

Микитасю изменили меру наказания. Фото: УНИАН

Суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася.

Ексдепутата взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, сообщает НАБУ.

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобу САП, потому что прокуратура просила 300 млн грн залога. Таким образом, Микитася из зала суда сразу повезли в СИЗО.

В Центре противодействия коррупции отметили, что залог для Микитась увеличили почти 15 раз.

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Напомним, Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года. 4 октября суд избрал Микитасю мера пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 8 октября он вышел под залог.