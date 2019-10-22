Микитася взяли под стражу и увеличили залог

Суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася.
Ексдепутата взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, сообщает НАБУ.
Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобу САП, потому что прокуратура просила 300 млн грн залога. Таким образом, Микитася из зала суда сразу повезли в СИЗО.
В Центре противодействия коррупции отметили, что залог для Микитась увеличили почти 15 раз.
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Напомним, Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.
4 октября суд избрал Микитасю мера пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.
8 октября он вышел под залог.
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