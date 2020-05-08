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пятница, 08 мая 2020 13:32

Международный скандал с фейком об американских биолабораториях: пророссийские телеканалы распространяют ложь, а Нацсовет не реагирует

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Международный скандал с фейком об американских биолабораториях: пророссийские телеканалы распространяют ложь, а Нацсовет не реагирует
Бывший член Нацсовета Сергей Констинский: "Национальный совет признал свою неготовность и неспособность противодействовать распространению российских фейков и российской пропаганды". Фото: popmech.ru

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не реагирует на распространение пророссийских фейков на каналах, которые связывают с Медведчуком, и при этом применяет двойные стандарты.

Об этом заявил в Твиттере бывший член Нацсовета Сергей Констинский, комментируя решение регулятора не назначать внеплановую проверку телеканалов из-за распространения фейка о тайных американских биолабораториях на территории Украины.

Констинский обратил внимание, что несколько недель назад Нацсовет назначил проверку телеканала "Прямой" по той же статье закона "О телевидении и радиовещании", по которой был обязан назначить ее относительно телеканалов, которые распространили фейк о лаборатории.

Напомним, фейковый сюжет о тайных американских биолабораториях в Украине в течение двух недель распространяли партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", ее председатель Виктор Медведчук и приближенные к нему медийные ресурсы - "112 Украина", ZIK, NewsOne, пророссийский сайт "Страна", телеграмм-каналы депутата от "Слуги народа" Александр Дубинского, Андрея Портнова и другие.

7 мая Нацсовет решил не назначать внеплановую проверку по этому поводу, хотя и признал, что телеканалы распространили фейковую информацию. Председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк в письме в профильный комитет парламента отметила, якобы регулятор лишен возможности эффективно реагировать на распространение субъектами информационной деятельности необъективной информации из-за недостатков действующего законодательства и отсутствия действенного механизма.

"Национальный совет признал свою неготовность и неспособность противодействовать распространению российских фейков и российской пропаганды", - считает Констинский.

Как уже сообщалось, трансляция этого псевдорасследования вызвала международный скандал. Чиновник Госдепа США Джордж Кент сделал специальное заявление относительно распространению российской пропаганды. "Эту историю ввел в игру в Украине Виктор Медведчук, любимый украинец Путина, обученный в КГБ юрист, в 1970-х годах он попросил приговорить своего клиента Василия Стуса, поэта и диссидента, в ГУЛАГ в Сибири, так что люди знают, кто такой Виктор Медведчук", - сказал Кент.

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