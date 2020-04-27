Мэра выпустили под поручительства

Александра Шаповала отпустили. Фото: Борис Филатов

Задержанного мэра г. Покрова Днепропетровской обл. Александра Шаповала суд выпустил под поручительства.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первого заместителя Кличко подозревают в вымогательстве $125 тыс. взятки

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство мое и других мэров. Судье - честь", - отметил Филатов.

Мэра Покрова Днепропетровской обл. Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении крупной суммы бюджетных средств. Подозреваемые составляли акты выполненных работ. Туда вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ. Предварительно они нанесли более 1300000 грн убытков. Проверяются факты хищения государственных средств на 10 других объектов.