Мэр Запорожья подал в отставку

Городской председатель Запорожья Владимир Буряк написал заявление об отставке.
Об этом он заявил в среду.
"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы.
Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований.
Из города я ехать не собираюсь, из политики также не иду, партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - написал мэр в Facebook.
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19 августа в Запорожском городском совете правоохранители провели обыски по подозрению в растрате (присвоении) государственных средств, пишет "Суспільне"
В частности обыскали приемную Буряка и его автомобиль.
По данным следствия, руководители коммунальных учреждений горсовета, председатели районных государственных администраций давали взятки мэру. Обыски также проводили в РГА и коммунальных учреждениях города.
Владимира Буряка переизбрали мэром Запорожья в прошлом году. Второе место занял кандидат от "Европейской солидарности".
До этого его избирали мэром в 2015 году.
В 2019-м баллотировался в Верховную Раду от "Оппозиционного блока" восьмым номером в списке. В парламент не попал.
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