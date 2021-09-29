Мэр Запорожья подал в отставку

Владимир Буряк дважды избирался мэром Запорожья. Фото: Facebook-страница

Городской председатель Запорожья Владимир Буряк написал заявление об отставке.

Об этом он заявил в среду.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы.

Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований.

Из города я ехать не собираюсь, из политики также не иду, партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - написал мэр в Facebook.

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19 августа в Запорожском городском совете правоохранители провели обыски по подозрению в растрате (присвоении) государственных средств, пишет "Суспільне"

В частности обыскали приемную Буряка и его автомобиль.

По данным следствия, руководители коммунальных учреждений горсовета, председатели районных государственных администраций давали взятки мэру. Обыски также проводили в РГА и коммунальных учреждениях города.

Владимира Буряка переизбрали мэром Запорожья в прошлом году. Второе место занял кандидат от "Европейской солидарности". До этого его избирали мэром в 2015 году. В 2019-м баллотировался в Верховную Раду от "Оппозиционного блока" восьмым номером в списке. В парламент не попал.