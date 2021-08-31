Медведчуку продлили домашний арест

Домашний арест продлили на два месяца. Фото: ua.news

Нардепу из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене, продлили домашний арест.

Арест продлили еще на два месяца. Об этом сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

"Сегодня в 17:30 Медведчуку вручили новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, поскольку прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить" , - написал Кузьмин.

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Кузьмин добавил, что он убежден в том, что "Медведчук будет оправдан, а ЕСПЧ неизбежно примет решение в его пользу".

27 августа народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал еще один иск в Европейский суд по правам человека против Украины. В июне подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти". Он заявлял о "политической мотивации его уголовного преследования, грубом нарушении права на справедливый суд".