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пятница, 21 июня 2019 12:14

"Медведчук покупает третью кнопку" - журналисты бьют тревогу из-за угрозы нацбезопасности

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&quot;Медведчук покупает третью кнопку&quot; - журналисты бьют тревогу из-за угрозы нацбезопасности
Татьяна Даниленко уволилась из ZIK после смены собственников. Фото: portal.lviv.ua

Журналистка Татьяна Даниленко назвала общенациональной проблемой скупку пророссийским олигархом Виктором Медведчуком украинских новостных телеканалов.

Эту угрозу обсудили в эфире ток-шоу "Право на власть" 20 июня.

"Пророссийский олигарх в период войны, вероятно, за российские деньги скупает новостные телеканалы и не скрывает своих амбиций покупать их дальше. Ни один орган, институция Украинского государства не считают это проблемой. СБУ говорит, что не может ничего сделать. Что нет законов, которые это запретят. Антимонопольный комитет говорит, что формально соглашение менее чем на 4 миллиона евро. По моей информации, значительно больше. Другие органы разводят руками", - сказала Даниленко.

Она работала на телеканале Zik и после приобретения его Медведчуком уволилась. По ее словам, новое руководство уже обозначило редакционную политику канала, направленную на рекламу кума Путина.

"Когда год назад появились слухи о том, что канал будет покупать Медведчук - нас пикетировали праворадикальные группировки, они жгли шины и не давали проходить журналистам на работу. Сейчас, когда канал реально купил Медведчук, не появилось ни одного украинского политика, который бы высказался в поддержку канала и 420 его сотрудников. Высказался только Николай Княжицкий из "Народного фронта", - сказала Даниленко.

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На днях соратник Виктора Медведчука народный депутат Тарас Козак приобрел канал ZIK. Его объединили с NewsOne и "112 Украина" в один холдинг "Новости".

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21
июня

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